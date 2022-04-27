Европа должна ответить на газовый шантаж Кремля полным запретом поставок, – глава Европарламента

Европа должна ввести запрет на импорт газа и нефти из России в ответ на газовый шантаж Кремля. А Польша и Болгария, которые стали первыми жертвами этого шантажа, – получить поддержку от объединенной Европы.

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала к общеевропейскому эмбарго на российские энергоресурсы. Она заявила, что Европа не поддастся на шантаж, т.к. не боится президента РФ Владимира Путина.

"Европарламент призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоресурсов, контролируемых Кремлем. Пришло время раз и навсегда покончить с нашей зависимостью от автократов", – отметила Метсола.

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Украина неоднократно отмечала, что эмбарго на энергоресурсы лишит Кремль денег, которыми Россия финансирует войну. Без такого эмбарго РФ получает от ЕС по 1 млрд ежедневно.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала шантажом остановку поставок российского газа в Польшу и Болгарию. Но, по ее словам, Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответ.

"Это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами [ЕС]", – заявила фон дер Ляйен.

Как известно, президент РФ Владимир Путин приказал отключать от газа страны ЕС, которые отказались платить за голубое топливо рублями. У большинства государств подписаны долгосрочные контракты на оплату в евро и долларах, а Еврокомиссия сделала вывод, что оплата рублями нарушит санкции.

Несмотря на это, "Газпром" уже начал отключать те страны, которые отказались от рублевых счетов. Об отключении газа уведомили Польшу и Болгарию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент активнее других институций Европы выступает за введение энергетического эмбарго в отношении России. Ранее Европарламент принял резолюцию с требованием ввести полный запрет на импорт всех энергоносителей из России.

Речь идет о российском угле, газе, нефти и ядерном топливе. Решение не имеет юридической силы – по сути это призыв парламентариев к Еврокомиссии и Совету Европы. Кроме того, европарламентарии просят отключить от системы SWIFT все российские банки, а также закрыть порты Европы для российских судов.