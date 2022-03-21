ЕС предоставит Украине 500 млн евро: на что уйдут деньги

Главы МИД стран Евросоюза предварительно одобрили выделение дополнительных 500 млн евро Украине в качестве военной помощи. Ожидается, что окончательное решение будет принято 23 марта.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк. Он подчеркнул: выделяемые средства предназначены для закупки Украиной вооружения, необходимого для отражения атак России.

"Все министры иностранных дел ЕС дали зеленый свет дополнительным 500 млн евро для Украины, которые будут потрачены на вооружение. Официальное утверждение этого ожидается в среду", – говорится в сообщении.

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Напомним, что США якобы рассматривают возможность предоставления Украине новой партии современного вооружения. Оно поможет Вооруженным силам Украины в борьбе против оккупантов из России. Речь может идти про средства противовоздушной обороны, которые имеют большее значение, чем переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Кроме того, стало известно, что Турция, возможно, отправит Украине зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В обмен на это Анкара сможет вернуться в американскую программу производства истребителей пятого поколения F-35.

В свою очередь, Словакия уже начала подготовку к передаче Украине своих систем С-300. В обмен на это Братислава уже получила первую партию американских систем противовоздушной обороны Patriot. Ее развернут в стране уже в ближайшее время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Китай предоставит Украине дополнительные 1,6 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи. Такое решение было принято властями страны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

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