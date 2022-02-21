ЕС обеспечен газом на случай прекращения поставок из России: заявление еврокомиссара по энергетике

Евросоюз обеспечен газом на случай прекращения поставок из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она отметила, что импорт СПГ (сжиженного природного газа) в январе достиг рекордного уровня, а основным поставщиком стали США.

"На протяжении последних нескольких недель я была в постоянном контакте с партнерами по всему миру, от Норвегии до Катара, Египта и США, чтобы найти варианты дополнительных поставок СПГ. Хотя запасы ниже, чем обычно для этого времени года, у нас также есть значительные запасы газа в хранилищах, чтобы покрыть спрос до конца зимы", – рассказала Симсон в интервью El Confidencial.

Она также указала, что Еврокомиссия проводит регулярные встречи с экспертами из государств-членов союза для оценки готовности к рискам при всех возможных дальнейших сценариях. "Наши прогнозы показывают, что мы сможем справиться с перебоями в поставках этой зимой", – отметила еврокомиссар.

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Симсон добавила, что Евросоюз уже несколько лет работает над диверсификацией энергоснабжения. При этом отказ от наиболее загрязняющих видов энергии и переход к более чистым означает, что союз по-прежнему будет сильно зависеть от газа, большая часть которого импортируется.

"Мы диверсифицировали наши трубопроводные поставки, например, через Южный газовый коридор и соединение "Медгаз" с Алжиром. Также были вложены значительные средства в терминалы СПГ, которые обеспечивают гораздо более гибкие способы транспортировки газа туда, где он больше всего нужен", – заявила еврокомиссар по энергетике.

Российский "Газпром" начиная с осени 2021-го стал ограничивать поставки газа в Европу. На фоне этого стоимость топлива взлетала до рекордных $2000 за 1 тыс. куб. м. Сейчас стоимость составляет около $834 за 1 тыс. куб. м, что в 4 раза больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз ведет переговоры со странами-партнерами касательно поставок СПГ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, даже в случае полного прекращения поставок газа из России, Европа на эту зиму "в безопасности".

Она отметила, что ЕС могла бы заменить российский газ поставками СПГ, к примеру, из Штатов. Сейчас главная задача Европы – избавиться от зависимости от российского топлива.