ЕС и США обнаружили "мощные инструменты": у Зеленского рассказали, как повлияют на российскую элиту

Развитые страны обнаружили наиболее мощные инструменты влияния на российские элиты. Среди них нефтяное эмбарго, арест счетов и совместная работа ряда государств для поиска активов россиян.

Об этом советник Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал на своей странице в Telegram. "Думаю, мир нащупал наиболее мощные инструменты влияния на российскую элиту, которая до сих пор равнодушно смотрит на варварское поведение собственного государства в Украине", – написал он.

Видео дня

Среди таких инструментов:

Нефтяное эмбарго. "Тотальное. Несмотря на несколько мягкую позицию Германии. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь – это доказанное крупное военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и наглухо закрыть этот сырьевой инструмент", – говорится в сообщении.

Заморозка активов. "Французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Впрочем, гораздо чувствительнее прямая заморозка средств на счетах частных лиц – что и сделано во Франции на сумму 150 млрд евро. Также на всей территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро, принадлежащая всего 30 российским семьям", – добавил Подоляк.

Совместный поиск активов развитыми странами. "Самые действенные инструменты в руках, конечно, американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы. KleptoCapture – вся элита и номенклатура и их деньги. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже отрабатывает по списку наиболее денежных россиян", – написал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!