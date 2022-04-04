Доставка грузов в Украину упрощается: 10 стран полностью отменили разрешения для автоперевозчиков

Румыния отменила все виды международных разрешений для украинских перевозчиков. Решение вступает в действие с 00:00 5 апреля. Таким образом, все разрешительные документы для перевозчиков из Украины уже отменили 10 стран, и не только из ЕС – это Румыния, Турция, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Болгария, Венгрия, Италия и Дания.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. По его словам, такое решение Румынии поможет перевозкам из Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

"В условиях закрытия границ с Российской Федерацией это позволит украинским перевозчикам воспользоваться альтернативным маршрутом возвращения транспортных средств, грузов и водителей с территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана", – отметил Найем.

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Многие страны также отменили не все, а некоторые разрешительные документы. Например, транзитные и/или для гуманитарных грузов. Найем обнародовал карту таких стран (состоянием на момент до решения Румынии):

Также Найем уточнил, учитывая закрытие транзита по Беларуси и России и увеличение количества грузовых автоперевозок, с 4 апреля 2022 года снят или подкорректирован ряд ограничений.

увеличен срок действий электронной заявки на получение разрешений с 7 до 10 дней;

увеличено до 5 всех видов разрешений в Польше на одно транспортное средство с апреля по май;

увеличено до 2 всех видов разрешений в Чехии и на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 т;

сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущено ТС, вес которых менее 10 т.).

Как сообщал OBOZREVATEL, пока для Украины правила упрощаются, изоляция России усиливается. По словам Найема, Эстония, Латвия и Литва могут полностью закрыть границы для автомобильных перевозчиков России и Беларуси.

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