Доллар в Украине подорожал: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 22 июля, на отметке 27,24 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,06 грн/€. Европейская валюта стала дороже на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,12 грн/$

Продажа – 27,30 грн/$

Евро:

Покупка – 31,85 грн/€

Продажа – 32,20 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозирует, что на текущей неделе гривня ослабнет до уровня 27,42 грн/$. Единая европейская валюта, скорее всего, укрепится к отметке 32,55.

По его словам, на прошлой неделе гривня торговалась к основным иностранным валютам в узких ценовых каналах. На межбанке наблюдался "шаткий" баланс между спросом и предложением. Во вторник на рынок вышли нерезиденты с покупками иностранных валют. В то же время регулятор всю неделю "стоял в стороне".