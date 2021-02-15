Доллар в Украине подорожал: как изменился курс за выходные
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 15 февраля, на отметке 27,84 грн/$. За выходные американская валюта подорожала на 1 копейку.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,68 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,80 грн/$;
Продажа – 28,10 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,50 грн/€;
Продажа – 34,00 грн/€.
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине после января, когда доллар плавно дорожал и достиг 28,2 грн/$, курс развернется на 180 градусов. До середины февраля валюта может приблизиться к отметке 27,8 грн/$.