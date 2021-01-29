Доллар в Украине подорожает: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара продолжит уже намеченный рост, увеличится на несколько копеек и достигнет отметки в 28,19 грн/$ уже 29 января.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка. Стоит отметить, что население по указанному курсу покупать валюту не сможет. Это ориентировочная стоимость, которую регулятор посчитал исходят из анализа всех совершенных сделок.

Больше всего на курс доллара влияют переговоры с МВФ, в Нацбанке рассчитывают, что действующую программу удастся пересмотреть. Такие новости влияют на настроения участников валютного рынка, рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"При подходе курса к отметке 28,3 гривен за доллар усиливаются продажи валюты, в том числе со стороны Сити Банка, который обычно представляет интересы иностранцев. Вместе с тем, и вниз курс не идет активно", – поясняет Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.