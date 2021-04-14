Что будет с экономикой Украины в 2021-м: J.P. Morgan озвучил прогноз

Аналитики банковской холдинговой компании J.P. Morgan прогнозируют рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%, а также ожидают повышения учетной ставки до 7%.

Международные аналитики озвучили прогноз, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на "Интерфакс". "Мы по-прежнему считаем, что в 2021 году рост превысит 5% в основном за счет внутренних факторов, но также будет поддерживаться внешним спросом. По мере восстановления европейской и мировой экономики во второй половине 2021 года украинский экспорт должен увеличиться в объеме и способствовать росту", – утверждают аналитики.

Отмечается, что они указали на хорошие показатели четвертого квартала 2020 года и сильный рост розничных продаж. Это подтверждает мнение, что потребление будет важным драйвером роста и в 2021-м.

В компании также указали, что серьезное сокращение инвестиций и сокращение запасов были основными негативными факторами снижения ВВП на 4% в минувшем году. Однако в 2021 году ситуация в этих сферах должна стабилизироваться.

Аналитики ожидают отскока инвестиций почти на 30% после спада более чем на 24% в прошлом году и выхода на докризисный уровень. По их мнению, пополнения запасов придаст значительный дополнительный импульс росту. Они также прогнозируют, что вакцинация будет продвигаться очень медленно, больше половины населения будет вакцинировано примерно до середины 2022-го.

По поводу сотрудничества с МВФ – эксперты сохраняют ожидания получения Украиной финансирования в третьем квартале, несмотря на медленное выполнение требований. "По их мнению, миссия МВФ, скорее всего, вернется во втором квартале 2021 года и среди основных вопросов будет обсуждение внесенных в Раду законов о Высшем совете правосудия, НАБУ и усиления ответственности за электронные декларации, а также сохранение независимости НБУ", – говорится в сообщении.

В J.P. Morgan также указали, что представители США называют среди условий финансовой поддержки Украины возобновление сотрудничества с МВФ и МФО, а также реформы в секторе правосудия.

Ранее стало известно, что Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021-м с 3% до 3,8%. Прогноз подкреплен позитивными базовыми эффектами в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и с учетом того, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные трудности из-за задержек с вакцинацией.

Как сообщал OBOZREVATEL: