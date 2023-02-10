Бутусов со ссылкой на неназванных предпринимателей назвал виновных в коррупции в налоговой

Журналист Юрий Бутусов во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) в Верховной Раде заявил, что налоговая управляется вручную. Якобы ряд предпринимателей озвучили ему список тех чиновников и политиков, которые имеют влияние на налоговиков и отвечают за коррупцию. Среди них народный депутат Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Игорь Абрамович, бизнесмен Вемир Давитян, а также первый замначальника департамента защиты экономики Нацполиции Сергей Вязмикин.

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В качестве подтверждения своим словам Бутусов рассказал, что Гетманцев помог остановить незаконные действия налоговой в отношении знакомого ему военнослужащего. Мол, военный попросил помощи у главы комитета и тот ему помог.

"Все знают, это не секрет, что господин Гетманцев поставил руководителя налоговой службы. Я хочу сказать, что господин Гетманцев в личном режиме решает вопросы с налоговой. И почему-то вопросы, которые весят месяцами, по одному звонку решаются за день", – заявил Бутусов.

Журналист утверждает, что получил значительный объем информации от предпринимателей, государственных служащих, политиков, юристов, аудиторов разного уровня. "У меня как открытые источники, так и источники, которые опасаются дать показания украинским правоохранительным органам, но готовы общаться с НАБУ и с Генеральной инспекцией США", – сказал Бутусов.

При этом доказательств участии в коррупции указанных нардепов, в том числе и Гетманцева, Бутусов не озвучил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники правоохранительных органов Украины разоблачили преступную схему одесских таможенников, по которой им удалось заработать огромные суммы денег незаконным путем. Полученные взятки преступники прятали в обогревателях, макулатуре и туалете.

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