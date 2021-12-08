Британия предоставит Украине 1 млрд фунтов: куда направят деньги

Великобритания предоставит Украине 1 миллиард фунтов (36 миллиардов гривен) на реализацию торговых инвестиций и совместных проектов. Речь идет о дополнительных средствах к анонсированным ранее 2,5 миллиардов фунтов.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Деньги, в частности, используют на здравоохранения, инфраструктуру и "зеленую" энергетику.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие в подготовительном заседании диалога стратегического партнерства между странами в Лондоне, пояснил, что дополнительный миллиард выделят в рамках договоренностей, которые достигли в октябре 2020 года во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.

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"Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным 2,5 миллиардам фунтов создаст новые возможности для нашей экономики и бизнеса", – подчеркнул Кулеба.

Зеленский в своем Twitter отметил, что это прекрасные новости из Лондона, которые означают новые инвестицию, торговлю, безопасность.

По итогам заседания в Лондоне между Украиной и Великобританией было принято общее коммюнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Великобритания 8 октября 2020 года подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Также страны подписали меморандум о военном сотрудничестве на $1,5 млрд.