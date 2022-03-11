Радость, которую вызывают у украинцев сообщения, что России грозит дефолт, вполне оправданна и понятна, однако должен вас огорчить. Вы уверены, что точно знаете, что такое дефолт?

Обрушение экономики? Нет. От дефолта экономика не рушится. Дефолт – это отказ страны обслуживать свой долг перед иностранными кредиторами. Если помните, в 1998-м Россия уже пережила дефолт – и ее экономика стала расти, а не падать. Потому что, повторюсь, дефолт – это отказ платить по долгам, а значит, деньги остаются в стране. Но они из страны не уходят, разве это для страны плохо?

Дефолт означает, что страна оказалась ненадежной, кредиторы своих денег обратно не получат, во всяком случае, процентов – по тем деньгам, которые они давали. И, может быть, в следующий раз 20 раз подумают, занимать этой стране деньги или нет. Но в краткосрочной перспективе дефолт – никакая не катастрофа, совершенно точно.

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Тем более что в данном случае речь идет о техническом дефолте. У России прекрасные доходы от нефти, которая стоит 130 уже долларов за баррель, и долг свой она не может обслужить, поскольку Запад арестовал ее золотовалютный актив, те 640 миллиардов, чем существенно ограничил ее возможность рассчитываться в долларах. То есть деньги у нее есть, она просто технически не может рассчитаться, потому что страны, которые ей эти деньги давали, сами лишили ее возможности расплатиться. Так что дефолт никак не связан с реальным экономическим положением. И в данном случае он, увы, не означает, что война завтра кончится. Венесуэла недавно пережила технический дефолт – именно из-за того, что ее активы были арестованы. Она могла бы обслуживать свой долг, но ей не дали это сделать.

Теперь о другом поводе для всеобщей радости: дескать, США прикроют импорт русской нефти. Хорошо это или плохо? Для Украины, понятно, любые санкции, направленные против России, – хорошо. И это правильно. Но панацея ли это – против российской агрессии? Тоже нет.

Дело в том, что Америка покупает русской нефти очень немного. Основная масса русской нефти идет в Китай и Европу. Поэтому американское эмбарго – чисто символическая мера. И никакое не самопожертвование со стороны США: дефицит русской нефти американцы легко восполнят закупками у Саудовской Аравии, у африканских стран. Отказ от русской нефти всего лишь давит на рынок – таким образом, чтобы цены на нефть снова росли. Что, опять же, объективно работает на пользу Путину.

Работают ли западные санкции? Работают. И сейчас Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением – это действительно самые жесткие меры, которые когда-либо к ней применяли. Однако последствия этих санкций пока едва чувствуются. Уход из России IKEA или каких-то ведущих западных фирм, к сожалению, не остановит войну в одночасье. Это лишь первые проявления, легкое прикосновение, так сказать.

Чтобы последствия санкций были ощутимы в полной мере, нужны не две недели, а месяцы, если не годы. Чтобы Россия реально ощутила серьезное санкционное давление. Поэтому рассчитывать на мгновенный эффект санкций, на мой взгляд, довольно наивно.

Что же вам в таком случае делать? Запастись выдержкой и терпением – и военном отношении, и в экономическом. Я везде говорю: свыкнитесь с мыслью, что эта война не на неделю и не на месяц – это длинная история. Как бы вам и как бы мне ни хотелось, чтобы она закончилась как можно быстрее.

Понимаете, в чем дело? В том, как именно вы хотите ее закончить.

Чисто теоретически войну можно прекратить завтра: примете условия Путина – и она закончится. Ключ к окончанию войны находится у вас в руках – у Украины. Несмотря на то, что переговорный процесс не дает видимых результатов (а он изначально не мог их дать, вашим переговорщикам не с кем там разговаривать), путинская позиция немножко меняется, она уже не такая жесткая, если вы обратили внимание. Частично он уже откатывает: его требования не такие ультимативные. Он уже уточняет, что денацификация касается только Донбасса, демилитаризация – вообще непонятно что, ему достаточно нейтрального статуса… То есть российская позиция подвергается определенной эрозии и в какой-то момент может показаться настолько приемлемой для Украины, что ваша сторона может ее принять. Все зависит от того, какую задачу вы перед собой ставите.

Но если же эта задача – полная и безоговорочная капитуляция России, чтоб, как говорится неповадно было, готовьтесь к тому, что это будет долгая война, и закончится она в Москве, как я не раз уже говорил. Если, конечно, не произойдет какое-то событие, которого все мы ждем, – какого-нибудь заговора полковника Штауффенберга (один из основных участников Заговора 20 июля, осуществивший покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года. – Ред.), только на сей раз удачного. Вот в таком случае война, конечно, не будет долгой.

Почему я делаю такие, не очень радостные для нас, выводы? Ориентируюсь на последние войны. Первая чеченская, допустим, шла полтора года. Огромная Россия воевала со страной, которая была раз в 40 меньше, чем Украина…

Другой разговор, хватит ли у Путина сил долго поддерживать свою армию в боеспособном состоянии? Как я понимаю, ее ресурсы иссякают быстрее, чем пополняются. Но это лишь военные специалисты на основе расчетов и исследований должны сказать, на сколько хватит этих ресурсов.

В свое время англичане вели подсчет, сколько немцы топят кораблей и сколько все-таки прорывается конвоев – из Америки в Англию. Поначалу больше топили, чем прорывалось, и англичане рисковали оказаться в блокаде, но потом они научились бороться с подводными лодками, и постепенно конвоев, которые доходят, стало больше, чем тех, которые топит враг. С самолетами та же история: Британия начала производить их больше, чем немцы сбивали, и постепенно воздушный флот ее восстановился и стал расти.

То же самое здесь: чтобы говорить о более-менее конкретных сроках, надо не по звездам гадать, а проследить, насколько экономика России в состоянии восполнять потери техники, сколько еще мужчин призывного возраста они могут призвать, не рискуя получить бунт, и готов ли Путин, например, бросить всю Росгвардию на фронт, оставив города на съедение демонстрантам, которые, почуяв отсутствие полицейских на улицах, очень быстро доберутся до его нежного тела… Но, опять же, считать надо. Анализировать. Думать. А не подпрыгивать от радости, прочитав очередное: "Еще неделя – и Путин все!". Ну, пройдет эта неделя, а если он не все, что ты будешь делать? Сдашься? Опустишь руки?

По интернету гуляет огромное количество аналитиков – на все руки от скуки. Помню, какой-то блогер в Facebook изложил свою оценку боеспособности той или иной армии, а ему в ответ кто-то сказал: "Вы мне больше нравились, когда были эпидемиологом".

Не хочу быть ни эпидемиологом, ни военным экспертом – честно. Хочу просто сказать: не надейтесь на то, что кто-то извне устроит России дефолт и одним махом решит вашу проблему. Даже если этот дефолт будет, это ничего не значит. Рано или поздно ограничения снимут, и Россия сможет снова заимствовать деньги, а кредиторы будут с удовольствием ей их давать, потому что объективно экономика России достаточно устойчива. До сих пор. Она сырьевая – что с ней сделается? Пока нефть бьет, она работает. Я не говорю о том, что у нее блестящие перспективы на горизонте 20–30 лет, но на горизонте трех-четырех лет у нее хорошее, устойчивое состояние.

Надейтесь только на себя. На свою армию. На самооборону. По-моему, вы уже хорошо себя проявили – у вас есть все шансы закончить эту историю победой. Почему вам нужно еще на кого-то надеяться? Кто, скажите, со всех ног бросился спасать Украину, кроме вас самих?

Все, что вам нужно, – это чтобы Запад давал деньги и боеприпасы. Он их вам дает. Ну и все, бейтесь с этими бандитами! Вы обязаны победить: другого выхода у вас нет.