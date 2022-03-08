Альфа-Банк Украина дает возможность инвестировать в военные облигации Украины

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Министерство финансов Украины в тесном сотрудничестве с депозитарием НБУ, НКЦБФР и первичными дилерами уже провело второй выпуск военных облигаций на сумму свыше 6,6 млрд грн. В ходе первого аукциона инвесторы приобрели военные облигации на сумму 8 млрд грн.

Альфа-Банк один из первых предоставил возможность инвестировать в военные облигации Украины. Это возможность поддержать нашу борьбу против российских захватчиков.

Для этого нужно:

1) Наличие ЭЦП (электронной цифровой подписи) для подписания документов.

2) Наличие счета в ценных бумагах. Если у вас нет такого счета, то вы можете попытаться открыть его с помощью вашего менеджера в Альфа-Банке, для этого необходимо иметь ЭЦП.

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3) Необходимо подать заявку участие в аукционе Министерства финансов Украины.

Заявку можно отправить на почту [email protected] с темой "Заявка на военные облигации".

Альфа-Банк Украина отметил, что активно работает над разными инструментами инвестирования и поддержки экономики страны в военное время.