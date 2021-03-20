9 компаний приобрели 'зеленую' энергию менее чем за 1,4 грн за кВт-ч

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" на аукционе 18 марта продало весь объем электроэнергии из возобновляемых источников. Покупателями стали 9 компаний. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

Предприятие продало 120 тысяч МВт-ч, "зеленой" электроэнергии. Спрос на такой вид энергии демонстрирует то, что на аукционе произошел рост средневзвешенной цены продажи до 17% относительно стартовой позиции, или в 1369 грн/МВт-час.

Среди компаний победителей – производственные, коммунальные предприятия, оператор системы передачи и другие участники рынка.

ГП "Гарантированный покупатель" уже продало на аукционах около 312 000 МВт-ч "зеленой" электроэнергии, которая будет произведена в апреле.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властью условий меморандума о возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году "зеленую" электроэнергию.

Ранее сообщалось, что Европейський парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачены лишь 3 млрд "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по поводу выплаты других долгов в размере 13,4 млрд грн в течении этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Веллерт отметил, что Кабмин обязан выплатить долги предприятиям возобновительной энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.