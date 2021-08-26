250 тысяч фунтов выплатил БХФЗ фарм-фирме 'Дарница' за судебные расходы

Директор по развитию БХФЗ Ирина Ржепецкая заплатила фармацевтической компании "Дарница" 250 тыс. фунтов (около 350 тыс долларов США). Эта оплата является возмещением юридических расходов "Дарницы" в судебном процессе против менеджеров БХФЗ и семьи Беспалько в Высоком суде справедливости в Лондоне.

Об этом пресс-служба "Дарницы" сообщила РБК-Украина в ответ на запрос о ходе судебного процесса против менеджеров БХФЗ и семьи Беспалько в Англии: "Компания "Метабей”, которая принадлежит Ржепецкой, не оспаривала решение английского суда об аресте ее счетов. Госпожа Ржепецкая компенсировала нам расходы на адвокатов, которые представляли "Дарнице" в английском делу".

Ирина Ржепецкая является дочерью Николая и Людмилы Безпалько, которые с 1994 года на различных должностях руководят Борщаговским химфармзаводом и контролируют большую часть акций этого предприятия.

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Напомним, в основе претензий к Ржепецкий в Высоком суде справедливости (Лондон) лежит подозрение в умышленном причинении ущерба предприятию и его акционерам на сумму как минимум 6.8 млн долларов США. В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания "Дарница" (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании "Крестон Джи Си Джи Аудит" для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ. Аудиторы пришли к выводу, что в 2015-2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за сырье платились на счет английской фирмы "Метабей", которая принадлежит Ирине Ржепецкой.

В марте 2021 Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета британской компании "Метабей", которая является посредником при закупке заводом фармацевтического сырья у немецкой компании "Фармаплант".

Между тем в Хозяйственном суде Киева ответчиками по аналогичному делу, кроме самой Ржепецкой, еще 7 топ-менеджеров и акционеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, председатель Наблюдательного совета Н. Безпалько, член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова, член Наблюдательного совета и финдиректор Т. Артеменко. Считается, что все эти лица намеренно принимали участие в выводе средств БХФЗ на фирму Ржепецкой.

Кроме того, в Германии и Швейцарии, где у фирмы Ржепецкой находятся контрагенты и счета, Ирина Ржепецкий подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.