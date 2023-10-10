За развитие Украино-американо-корейской дружбы: мэр Филатов получил отличие от Палаты представителей Конгресса США
Мэр Днепра Борис Филатов получил благодарность от Палаты представителей Конгресса США, подписанную конгрессвумен-республиканкой Мишель Стил. Это свидетельство отличие за развитие фактически трехсторонних отношений с Америкой и Кореей.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.
"Это отличие от Конгресса США имеет особое значение. И не только для меня. Для всего Города. От конгрессвумен-республиканки Мишель Стил. Потому, несмотря на разносторонние дискуссии в Соединенных Штатах, Украина имеет двухпартийную поддержку. Такую, где члены Конгресса могут рассмотреть даже работу мэров украинских городов", – отметил Филатов.
Мэр Днепра добавил, что сейчас город активно работает над тем, чтобы максимально развить потенциал дружбы с Кореей.
"Ибо это страна гостеприимных людей – с открытыми душой и сердцем. Которых я очень люблю и уважаю. Это ценная дружба, для которой нужно последовательно работать. И делать это искренне".
Мэр Филатов также поблагодарил американский и корейский народ за поддержку Украины и анонсировал, что вскоре стоит ждать для города хороших новостей.