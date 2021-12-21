Выполнение предвыборных обещаний и новые приоритеты: Филатов отчитался за 2021 год

21 декабря городской голова Днепра Борис Филатов отчитался онлайн за проделанную в этом году работу в городе. Выступление мэра по видеосвязи транслировалось на платформе zoom-конференции, а также на официальной странице в Facebook и YouTube-канале.

Борис Филатов подчеркнул: только за 2021 год было выполнено почти 70% обещаний, данных перед его прошлогодним переизбранием на должность. "Мы полностью выполнили взятые на себя обязательства в ключевых отраслях: медицина, социальная политика и гуманитарная сфера. Сделано действительно многое, и все могут это видеть", — сказал Филатов.

В отчет вошли более двух десятков тематических блоков работы городского хозяйства — от капитального строительства, медицины, образования и социальной отрасли до транспорта, экологии и международных отношений.

Видео дня

Борис Филатов также ответил на ряд вопросов от днепрян. В ходе трансляции велся общий протокол. В него вошли все вопросы, не озвученные в эфире. Так что через несколько недель этот документ со всеми ответами будет обнародован на официальных платформах мэрии Днепра.