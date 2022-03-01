Все трассы в проездном состоянии, мосты не разрушены: как работает инфраструктура Днепропетровщины

Утром 1 марта вся дорожная инфраструктура Днепропетровской области стабильно работает, никаких ограничений движения нет. Подробнее о ситуации на дорогах области рассказала пресс-служба Службы автомобильных дорог Днепропетровской области.

"Все дороги Днепропетровской области в проездном состоянии. Искусственные сооружения – мосты и путепроводы, транспортные развязки не разрушены", – пишут дорожники.

Также в ведомстве напоминают о комендантском часе, действующем с 20:00 до 6:00, и просят заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, на дорогах будут проверяться документы. Автомобилистов просят иметь при себе паспорт, водительские удостоверения и документы на автомобиль, а при наличии оружия – разрешительные документы. Все документы нужно будет показать правоохранителям.

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"Если планируете поездку на далекое расстояние или за пределы области и вам нужна информация о состоянии дорог, обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 0(95) 009 70 90", – добавляют в САД.