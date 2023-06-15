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Восстановление трамвайных путей и крупный бизнес-саммит в Днепре: Филатов рассказал об итогах встречи с чешскими парламентариями

Глеб Иванов
Днепр
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Восстановление трамвайных путей и крупный бизнес-саммит в Днепре: Филатов рассказал об итогах встречи с чешскими парламентариями

15 июня мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с делегацией Сената Парламента Чешской Республики во главе с председателем Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Павелом Фишером, а также заместителем председателя Сената Парламента Томашем Чернином и послом Чехии в Украине Радеком Матулой. Основной темой стала финализация аспектов патроната, которые эта страна взяла над Днепром и областью.

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Местом обсуждения дальнейшего сотрудничества избрали Музей истории Днепра — именно здесь раскрыта настоящая история города, разбивающая мифы российской пропаганды.

Восстановление трамвайных путей и крупный бизнес-саммит в Днепре: Филатов рассказал об итогах встречи с чешскими парламентариями

Мы гордимся возможностью быть здесь. Мы поражены самой идеей этого музея. Он позволяет мгновенно погрузиться в повседневную жизнь ваших жителей. Мы также поражены вашей стойкостью и силой. Тем, что вы справились с российским империализмом. Это вы воплотили в вашем городе. где Россия пыталась искоренить вашу историю — вы смогли противодействовать этому", — сказал Павел Фишер, также заметив наличие огромного потенциала экономического сотрудничества для Днепра, ведь Чешская Республика является наиболее индустриализированной страной Евросоюза.

Восстановление трамвайных путей и крупный бизнес-саммит в Днепре: Филатов рассказал об итогах встречи с чешскими парламентариями

Со своей стороны Борис Филатов подчеркнул, что Днепр возлагает оптимистичные ожидания на дальнейшее сотрудничество.

"Из основного – экономическое сотрудничество и совместные проекты с чешским бизнесом. Об этом подробнее будем говорить во время большого июльского саммита в Днепре. Следующее. Чешская сторона готова комплексно помогать с восстановлением трамвайных путей в Днепре", – сообщил мэр Днепра по результатам встречи.

Восстановление трамвайных путей и крупный бизнес-саммит в Днепре: Филатов рассказал об итогах встречи с чешскими парламентариями

Завершив переговоры, чешская делегация посетила 118-й дом на Победе, куда пять месяцев назад попала российская ракета, унеся жизни 46 невинных людей.

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов встретился с госпожой послом Федеративной Республики Германии Анкой Фельдгузен, с которой обсудил дальнейшее укрепление межмуниципальных отношений с немецкими городами.

Восстановление трамвайных путей и крупный бизнес-саммит в Днепре: Филатов рассказал об итогах встречи с чешскими парламентариями