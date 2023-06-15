Восстановление трамвайных путей и крупный бизнес-саммит в Днепре: Филатов рассказал об итогах встречи с чешскими парламентариями

15 июня мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с делегацией Сената Парламента Чешской Республики во главе с председателем Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Павелом Фишером, а также заместителем председателя Сената Парламента Томашем Чернином и послом Чехии в Украине Радеком Матулой. Основной темой стала финализация аспектов патроната, которые эта страна взяла над Днепром и областью.

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Местом обсуждения дальнейшего сотрудничества избрали Музей истории Днепра — именно здесь раскрыта настоящая история города, разбивающая мифы российской пропаганды.

Мы гордимся возможностью быть здесь. Мы поражены самой идеей этого музея. Он позволяет мгновенно погрузиться в повседневную жизнь ваших жителей. Мы также поражены вашей стойкостью и силой. Тем, что вы справились с российским империализмом. Это вы воплотили в вашем городе. где Россия пыталась искоренить вашу историю — вы смогли противодействовать этому", — сказал Павел Фишер, также заметив наличие огромного потенциала экономического сотрудничества для Днепра, ведь Чешская Республика является наиболее индустриализированной страной Евросоюза.

Со своей стороны Борис Филатов подчеркнул, что Днепр возлагает оптимистичные ожидания на дальнейшее сотрудничество.

"Из основного – экономическое сотрудничество и совместные проекты с чешским бизнесом. Об этом подробнее будем говорить во время большого июльского саммита в Днепре. Следующее. Чешская сторона готова комплексно помогать с восстановлением трамвайных путей в Днепре", – сообщил мэр Днепра по результатам встречи.

Завершив переговоры, чешская делегация посетила 118-й дом на Победе, куда пять месяцев назад попала российская ракета, унеся жизни 46 невинных людей.

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов встретился с госпожой послом Федеративной Республики Германии Анкой Фельдгузен, с которой обсудил дальнейшее укрепление межмуниципальных отношений с немецкими городами.