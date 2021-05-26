Воспитанникам станции юных техников показали 'портал' в Днепровском метрополитене

Посмотреть изнутри, как обслуживаются вагоны метрополитена, смогли воспитанники городской станции юных техников. Им провели экскурсию в электродепо "Диевское". Привез на место назначения 15 экскурсантов отдельный поезд метрополитена.

Сначала для юных техников провели обязательный инструктаж, а после –экскурсия. Работники метрополитена показали им, как работает цех текущего ремонта и капремонта. Провели воспитанников станции по территории предприятия: прогулялись рощами, высаженными в честь юбилеев метрополитена, и показали откуда отправляются все вагоны (так называемый портал).

"Также желающие смогли пообщаться с работниками коммунального предприятия и побывать в кабине машиниста. Воспитанники станции юных техников задавали много вопросов, потому что о подобной работе им рассказывают во внешкольном учреждении, а здесь они могут все увидеть и даже потрогать. Надеемся, что после завершения обучения дети придут к нам работать", – поделился заместитель начальника КП "Днепровский метрополитен" Сергей Леонов.

Такие экскурсии смогут сориентировать детей для дальнейшего выбора профессии, считает заведующая методическим отделом КВУЗ "Городская станция юных техников" Ольга Шибко.

"Они должны понимать, где в дальнейшем смогут воплотить свои детские мечты и где используют навыки, которые получили во время обучения на станции юных техников. Мы ходим постоянно на экскурсии, уже побывали на Южном машиностроительном заводе, конструкторском бюро "Южное", "Интерпайпе". На экскурсии также наши выпускники, обучающиеся в ДНУ, "Политехнике", сказала она.

Макар Телюк, воспитанник станции юных техников, хоть и не желает пока работать в метрополитене, но говорит, что с интересом наблюдал за экскурсией, потому что смог изнутри посмотреть, как на самом деле все работает и даже побывал в кабине машиниста.

После посещения экскурсанты поехали обратно тоже на поезде метрополитена.