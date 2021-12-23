От лифтов и кровель к 'Дому медика': Филатов рассказал об основных достижениях ЖКХ Днепра за 2021 год

В Днепре в настоящее время не осталось лифтов, которые стоят неисправно по несколько лет. В этом году отремонтировано еще около 40 в многоквартирных домах.

Почти окончен ремонт и обновление всех лифтов в медучреждениях, находящихся в ведении города. Об этом говорилось в отчете городского головы Бориса Филатова за 2021 год.

По словам мэра, в Днепре также продолжают ремонт кровли.

Какая ситуация с комплексным утеплением фасадов многоэтажек, какой проект помог врачам получить новое жилье, а также о других планах Днепра – смотрите в полном отчете городского головы: