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От лифтов и кровель к "Дому медика": Филатов рассказал об основных достижениях ЖКХ Днепра за 2021 год
В Днепре в настоящее время не осталось лифтов, которые стоят неисправно по несколько лет. В этом году отремонтировано еще около 40 в многоквартирных домах.
Почти окончен ремонт и обновление всех лифтов в медучреждениях, находящихся в ведении города. Об этом говорилось в отчете городского головы Бориса Филатова за 2021 год.
По словам мэра, в Днепре также продолжают ремонт кровли.
Какая ситуация с комплексным утеплением фасадов многоэтажек, какой проект помог врачам получить новое жилье, а также о других планах Днепра – смотрите в полном отчете городского головы: