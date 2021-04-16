В сети показали новую амбулаторию 'Большой стройки', возведенную с нуля на Днепропетровщине

На Днепропетровщине продолжается восстановление сети амбулаторий в рамках президентской программы "Большая стройка". В частности, современная амбулатория строится в центре Девладово. Ее возвели "с нуля" на месте старой, которая была в аварийном состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Внутри строители провели коммуникации и уже почти завершили отделку.

В амбулатории будет обустроена лаборатория, обзорная, процедурная, манипуляционная, также обустроена уборная, удобная для людей с инвалидностью. Сейчас строители занимаются благоустройством. Вокруг здания положат плитку, обустроят клумбы, остальную территорию заасфальтируют. Все работы проводятся за областные и государственные средства.

"Амбулатория будет обслуживать 6,7 тыс. жителей Девладовской громады. А это значит, что еще тысячи граждан получат доступ к современной медицины. Основные услуги они будут получать недалеко от дома", – отметил Резниченко.

В амбулаторию уже привезли и новое оборудование для проведения анализов, тестов, осмотров и исследований. Среди прочего – автоматический гематологический анализатор для диагностики основных параметров крови.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.