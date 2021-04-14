В поликлинике облбольницы Мечникова отказались бесплатно принять военнослужащую – СМИ

В поликлинике областной больницы имени Мечникова в Днепре отказались консультировать саниструктора батальона "Донбасс" Ксению Самойленко.

Об этом сообщает издание 49000.com.ua. Отмечается, что ей понадобилась консультация узкопрофильных специалистов – за время войны, как уточняют журналисты, она приобрела огромное количество болезней.

"Ее направили в консультационную поликлинику больницы имени Мечникова, где у женщины потребовали декларацию с семейным врачом. У Ксении его не было и медики предложили ей…заплатить", – пишут журналисты.

Как рассказала сама Самойленко, когда в Украине начали заключать декларации, она была на войне.

"Я приехала в консультационную поликлинику Мечникова. И там началось: а где ваша декларация семейного врача? Но, во-первых, когда заключали эти декларации, я была военнослужащей на передовой. У меня совершенно не было возможности это сделать. В таком случае, предложили в поликлинике, мы вас обслужим в общем порядке, платно. Их не смутило, что перед ними военная, из госпиталя", – рассказала она.

Во время второго визита в ту же поликлинику эндокринолог, как сказано в материале, заявил, что ему "госпиталь не платит за военных". По словам Самойленко, подобные инциденты в больнице Мечникова происходили и с ее коллегами по службе.

"Общаясь со многими военными, я поняла, что такие случаи не одиноки, многие говорят, что в Мечникова не лечение, а банальная выкачка денег. Получается, что в 2014-15 годах, когда было много раненых, больница сделала себе славу на военных, а сейчас от нас просто отворачивается", – рассказала военная.