'В плане около сотни дворов': Филатов объявил возобновление ремонта внутриквартальных дорог в Днепре

Днепр возобновил ремонты внутриквартальных дорог. Из-за полномасштабного вторжения России асфальтирование во дворах пришлось приостановить, однако бригады строителей уже приступили к работе и работают в разных районах города.

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"Это пример того, как мы будем дальше работать в этом направлении. Мы запланировали ремонт около 100 дворов. В основном все эти адреса – результат личных приемов городского головы. Это то, что хотят горожане. Люди соскучились по ремонту дворов. Если мы выйдем на такой темп Как запланировано, фактически это будет объем, который был до, - если не будет обстоятельств непреодолимой силы", - отметил мэр Днепра Борис Филатов и подчеркнул: мэрия будет продолжать обрабатывать все предложения горожан по ремонтам.

Так, для междомовых проездов и тротуаров по Донецкому шоссе и вдоль обновленного проспекта Мира это первые комплексные ремонты с момента возведения жилмассива.

Местная жительница Елена вместе с дочерью Софией и сыном Юрием возвращается с прогулки. Говорит: хоть во время ремонта строительную технику нужно обходить, но такое обновление улицы того стоит.

"С коляской невозможно было проехать. Сейчас гораздо лучше. Конечно, мы довольны. Свекор приезжал, сказал "так хорошо у вас реконструируют все". Мне, детям – нам все нравится", – рассказывает женщина.

У многоэтажек не только укладывают новый асфальт, но и формируют парковочные карманы и участки для мусорных баков. Кроме этого, при замене бордюров производят необходимые занижения и укладывают тактильной плиткой, чтобы передвигаться было удобно всем людям. Кроме этого, участки, где тротуар пересекается по проезду, также обустраивают тротуарной плиткой — чтобы привлечь дополнительное внимание водителей.

В департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета отмечают: такой метод также будут использоваться и во время других ремонтов.