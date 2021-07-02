В музее истории Днепра представили сувенирную серию продукции, связанную с Александром Полем

В музее истории Днепра провели презентацию "Собери свою Днипрополию", где представили серию продукции об Александре Поле – буклет "Александр Поль: 15 интересных историй", комикс "SUPERPOL. Тот, что никогда не сдавался", настольную игру "Днипрополия" и 3D пазл "Амурский мост".

Как сказал во время презентации начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов, город всегда помнит и чтит своих земляков, тем более таких выдающихся, как Александр Поль, который в свое время кардинально изменил миссию Днепра.

По словам Хорошилова, Поль превратил его в индустриальный центр.

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"Чтобы рассказать днепрянам, гостям города о фантастической фигуре нашего земляка, начали серию сувенирной продукции, связанную с Александром Полем "Днипрополь", которая включает буклет, комикс, настольную игру и 3D-пазл. Планируем, на этом на останавливаться и расширять коллекцию, чтобы в доступной форме как можно больше людей узнавали о Поле", – отметил он.

Представитель мэрии также добавил, что сначала продукция будет для рекламных кампаний музея истории Днепра, а в дальнейшем, планируется, что их можно будет приобрести в онлайн-магазине музея.

Со своей стороны директор КП "Музей истории Днепра" ДМР Олег Репан отметил, что с презентованной продукцией можно будет также ознакомиться, посетив непосредственно музей.

"Буклет, комикс, настольная игра и 3D пазл – все это формы представления памяти об Александре Поле. Первым этапом были научные исследования о нем, монографии. На основе таких вещей создали качественные продукты, которые позволяют говорить о Поле с разными людьми на разных площадках. Например, буклет рассказывает о 15 интересных фактах из его жизни, в комиксах – как Поль боролся за строительство железной дороги. 3D пазл "Амурский мост" – это, собственно, о следствии настойчивости Поля в том, что бы железная дорога прошла через наш город", – подчеркнул Репан.