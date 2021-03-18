В горсовете Днепра рассказали, как поддерживают ОСМД и ЖСК

В Днепре в администрации Соборного района представители городского совета собрали около 160 победителей конкурса софинансирования ОСМД и ЖСК, чтобы ознакомить их с новыми условиями программы ремонтов в жилых домах.

Из-за изменений в законодательстве возникли определенные препятствия в работе объединений и кооперативов: закупки, участие в тендерах (на государственном уровне), работа с казначейством и тому подобное. Об этом сообщил во время совещания 18 марта депутат городского совета Северин Маринчук.

"Городской совет решил помочь людям адаптироваться в этих изменениях. Для этого, во-первых, снижен процент софинансирования от дома с 36% до 25%, а для вновь ОСМД – с 25% до 20%. Соответственно бюджетное финансирование ремонтов увеличится, а головы и жители домов смогут сэкономить. Во-вторых, создано новое управление по работе с самоорганизацией населения, которое будет работать с закупками, казначейством, составлять техническую документацию", – объяснил Маринчук.

Со своей стороны начальник отдела по работе с проектами управления по вопросам самоорганизации населения ДМР Владислав Макарец добавил, что ранее ОСМД при реализации бюджетных средств заключало прямые договоры на проведение работ и более операционно сотрудничало с подрядными организациями.

"Сейчас, если ты получатель бюджетных средств, нужно готовить тендерную документацию, снимать или самим становиться уполномоченным лицом, а это значит проходить квалификационные курсы, получать свидетельства, как минимум иметь высшее образование и тому подобное. Чтобы упростить эти процедуры, уменьшить расходы людей и чтобы каждое объединение, которое планирует какие-то работы, гарантированно их провело, городские власти совершенствуют поддержку ОСМД и ЖСК", – сказал он.

Председатель правления ОСМД "Донецкое шоссе, 3" Ирина Цукерман говорит: в прошлом году они успешно реализовали проект по ремонту лифта в одном из подъездов. В этом году выиграли второй раз, но как реализовать его, учитывая изменения, не знают.

"Мы пришли на встречу узнать подробнее об изменениях. Конечно, у нас куча вопросов, ведь есть проект, который нужно реализовывать. Думаю, общий язык мы найдем, и у нас все получится", – сказала председатель правления.