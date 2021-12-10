В городской клинической больнице №21 появилось современное оборудование для ПЦР-диагностики

В Днепровской городской клинической больнице №21 ПЦР-диагностики проводят на новом современном оборудовании. Это одно из шести лечебных учреждений, для которых за счет городского бюджета закуплено современное лабораторное оборудование и расходные материалы для ПЦР-диагностики коронавируса.

"Кроме оборудования, снабженного и соответствующими реагентами. Теперь мы гораздо быстрее проводим диагностику, то есть получаем результаты анализов непосредственно на месте – буквально за три-четыре часа. А раньше приходилось направлять биоматериалы в областной лабораторный центр. Сейчас скорее ставим или наоборот снимаем диагноз коронавирусной болезни. Уже провели около 300 соответствующих исследований, из них 173 – положительные", – рассказал во время выездной пресс-конференции 10 декабря заслуженный врач Украины, генеральный директор городской клинической больницы № 21 Николай Турчин.

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Он также добавил, что в заведении лечения против COVID-19 проходят 122 пациента, из них пятеро находятся в отделении интенсивной терапии. На аппарате ИВЛ пациентов пока нет. На сегодняшний день загруженность койко-мест составляет 48%.

По информации департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета, в стационарах восьми больниц, где лечат больных коронавирусом, находятся 479 пациентов с COVID-19.

По городу есть 12 пунктов вакцинации и 34 пункта прививок. Они работают каждый день.