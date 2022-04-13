В Днепропетровской области уничтожено более 400 взрывоопасных предметов – ГСЧС

По состоянию на 13 апреля на территории Днепропетровской области спасатели обнаружили и уничтожили 403 единиц взрывоопасных предметов.

"Среди таких 340 единиц кассетных элементов к системе реактивного залпового огня "Торнадо-С", которыми велись обстрелы районов области – Криворожского и Синельниковского. Пиротехнические расчеты продолжают проводить гуманитарное разминирование этих районов", – рассказал управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Моторя.

Он также отметил: "Кассетные элементы представляют собой цилиндрические фигуры длиной 128 мм, диаметром 43 мм. К сожалению, есть случаи травмирования ими мирных жителей. Они крайне опасны. Поэтому, если вы увидели похожие, подозрительные объекты, ни в коем случае их не трогайте, поскольку от прикосновения они могут сработать".