На Днепропетровщине дорожники обеспечивают бесперебойный проезд по автотрассам гуманитарных грузов

На дорогах государственного значения Днепропетровской области проводятся ремонты дорожного покрытия для обеспечения бесперебойного перемещения гуманитарных грузов и эвакуационных рейсов.

Об этом сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Как отмечают в ведомстве, ремонты проходят в рамках эксплуатационного содержания, ликвидируется аварийная ямочность. Никаких капитальных ремонтов не проводится.

"В настоящее время бригады дорожников работают на дорогах государственного значения в Днепровском, Каменском, Синельниковском и Новомосковском районе", – рассказали в службе.

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Дорожники подчеркивают, что сегодня Днепропетровщина является логистическим хабом, поэтому главная цель – обеспечить безопасный проезд по дорогам для эвакуационных рейсов и гуманитарной помощи.

"В 2022 году Службой автодорог было запланировано обновление 450 км автодорог государственного значения разных категорий – международных, национальных, региональных и территориальных. Это более 20 дорог Днепропетровщины, которые должны были получить новое современное дорожное покрытие", – заявили в облавтодоре.

По состоянию на сегодняшний день все дороги области находятся в проездном состоянии, а ограничение движения действует только на одном участке автодороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье от с.Марьянское до с.Чертомлык.

Также в ведомстве напоминают, что на Днепропетровщине действует комендантский час с 21:00 до 6:00 и просят заранее планировать дорогу.

"Если планируете поездку на далекое расстояние или за пределы области и вам нужна информация о состоянии дорог, обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 0 (95) 009 70 90", – говорится в сообщении.