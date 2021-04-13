В Днепре завершили 'Большую стройку' Олимпийского дома для спортсменов

В Днепре близятся к завершению работы по строительству нового Олимпийского дома, который станет базой для областных спортивных федераций.

Построенное рядом со стадионом современное здание поможет эффективно работать командам и тренерам по многим видам спорта, сообщает пресс-служба Днепр ОГА.

Дом построен с нуля в рамках президентской программы "Большая стройка". Сейчас здесь завершают уборку и мелкие внутренние работы, а на территории ведут благоустройство, высаживают кусты и деревья.

"Олимпийский дом построили в Днепре – рядом с легкоатлетическим стадионом и ареной для игровых видов спорта. Теперь это единый ансамбль. Современное и удобное пространство для спортсменов и тренеров", – комментирует глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.

При строительстве особое внимание уделяли энергоэффективности. Сделали вентилируемый фасад, специальную мембранную кровлю, регулируемую систему отопления.

На первом этаже Олимпийского дома разместят просторный вестибюль с гардеробной зоной, комнату охраны, тренерские и раздевалки для команд. Также здесь есть большой конференц-зал на 162 места, где тренеры и спортсмены смогут проводить конференции и сборы, планировать подготовку к соревнованиям. На втором этаже расположены офисы Федерации футбола и Олимпийского комитета. В доме планируют разместить и небольшую спортивную выставку.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение года будет построено и отремонтировано 80 стадионов и 29 бассейнов по всей стране.

"Люди видят, как меняется страна и на что идут их налоги. И это в том числе стимул оставаться жить в этой стране", - отметил он.