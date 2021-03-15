В Днепре власть совместно с ЕБРР утеплила садики и школы микрорайонов

Власть Днепра совместно с Европейским банком реконструкции и развития продолжает обновлять школы и детские сады, в частности проводит тепломодернизацию учебных заведений в микрорайонах.

Так, в саду № 314, что на жилмассиве Тополь-1 утеплили фасад, заменили окна, установили индивидуальный тепловой пункт. Благодаря ремонту уже сэкономили 30% энергоресурсов.

"Здание в 1976 году, капитальных ремонтов садик не знал. Было прохладно и сыро в группах, даже протекали стены. Сейчас дети в тепле находятся, и это самое главное, по моему мнению", – поделилась Людмила Ивах, заведующая ДОУ (ясли-сад) № 314.

Мама одной из девочек, которая посещает садик, Юлия Хорошко поделились, что теперь не одевает на дочь много одежды.

"Мы не получили никаких протечек потолков или чего-то еще, но было холодно. Ребенка в садик тепло одевала, а она этого не любит. А сейчас радуется, что не надо теплые штаны в помещении носить. И как мама скажу, что здоровье ребенка – самое главное", – отметила Юлия.

Всего на первом этапе к проекту тепломодернизации и реновации занесли 84 объекта (41 школа и 43 детсады). Было получено 10 миллионов кредита от ЕБРР и 2,5млн – грант (без возврата) Фонда Восточноевропейского партнерства.

"И на первом этапе власть не остановилась, уже составлен договор на проведение следующих этапов с Европейским банком реконструкции и развития. Что важно, здесь включат, кроме школ и садиков, 4 медучреждения. На второй этап договор заключили уже на 25 млн еврокредита и грант 5,5 млн евро", – добавила Юлия Павлюк.

Школа № 78, что на Тополиной, попала уже во второй этап проекта.

"Заведение заработало сорок лет назад, и столько же здесь не проводили глобальных ремонтов. Главная проблема у нас – большие окна в спортивном зале. Холодно очень в сильные морозы и трудно проводить занятия. Поэтому мы уже ждем работы, чтобы дети могли учиться в теплой школе", – делится директор Игорь Молодцов.

С 20 учреждений образования на жилмассиве Тополь, 15 будут полностью охвачены термомодернизацией в рамках проекта с ЕБРР. Решают, какое заведение будет в списке на ремонт, представители Европейского банка. На этапе подписания документов они определяют сами объекты. А что касается погашения кредитов, городские власти выплачивают их благодаря экономии энергии в обновленных (тепломодернизованих) заведениях.