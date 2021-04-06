Проект "Большая стройка" и городские власти Днепра на условиях софинансирования проведут масштабную реконструкцию пяти коммунальных объектов. Речь идет в частности, о реконструкции двух больниц.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время своего визита в Днепр, передает dnepr.express. Он поблагодарил мэра города Бориса Филатова за конструктивный диалог.

"В 2021 году в рамках проекта "Большая стройка" пять объектов будут реализованы именно в Днепре. Это демонстрирует мощный потенциал качественного сотрудничества города, области и государства. Я благодарен мэру города и главе ОГА за конструктивный диалог. Бенефициарами достижений этого сотрудничества являются жители города. Днепр заслуживает, чтобы социальная инфраструктура здесь была самой лучшей, и все это – подтверждение этих слов", – сказал Чернышов.

В рамках такого сотрудничества планируется реализовать пять проектов: реконструкцию инженерных сетей и инфекционного корпуса Днепропетровской городской детской клинической больницы №6, реконструкцию части хирургического корпуса Клинического объединения скорой медицинской помощи под операционный блок и отделение интенсивной терапии политравмы, реконструкцию части терапевтического корпуса Клинического объединения скорой медицинской помощи под Центр острой кардиоваскулярной и цереброваскулярной паталогии, а также реконструкцию админздания по проспекту Слобожанскому,8 под центр предоставления административных услуг "Прозрачный офис".