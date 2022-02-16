В Днепре создали самый большой украинский флаг, чья световая проекция достигает более 10 км в небо

В Днепре в День единения в небе появится самый большой украинский флаг, созданный светомузыкальной инсталляцией Dnipro Light Flowers.

"Сегодня вечером Днепр покажет всем, что мы едины. Пусть все видят. Даже из космоса", – прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

Масштабная проекция достигает более 10 км. Это свыше 5 тысяч световых пикселей и лазеры известной в мире инсталляции Dnipro Light Flowers, в которую в настоящее время входят пять бывших заводских труб.

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"Мы очень рады, что наша световая лазерная арт-инсталляция, которую мы недавно запустили по инициативе фонда "Культурная столица", а также при поддержке мэра Бориса Филатова и команды Геннадия Корбана (председатель Общественного совета — ред.), показывает себя в такой важной роли", – сказал руководитель компании "Expolight" и автор медиа-артинсталляции Николай Каблука.

Так с 16 февраля и до конца недели – с наступлением темноты и до полуночи – сине-желтый флаг будет простираться над обоими берегами Днепра.