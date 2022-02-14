В Днепре рассказали, как участники боевых действий и члены их семей могут получить помощь от города

В Днепре существует несколько программ поддержки участников боевых действий. Первая – "Комплексная программа социальной защиты жителей Днепра", где предусмотрены мероприятия социальной поддержки воинов-интернационалистов и участников боевых действий в Афганистане. Вторая – "Семья героя" – это поддержка участников боевых действий в АТО/ООС и членов семей погибших. Днепр – один из первых городов Украины, который ввел подобные программы после начала российской агрессии в 2014 году.

"В Днепре, по состоянию на 1 февраля, проживают и имеют право на льготы 8 451 участник боевых действий. Из них 6 081 – это те, кто участвовал в АТО/ООС, 1868 – участники боевых действий в Афганистане, 502 – воины-интернационалисты. Программа "Семья героя" постоянно меняется, совершенствуется, также увеличивается финансирование в зависимости от того, как растет контингент получающих льготы. На сегодняшний день на реализацию мероприятий программы "Семья героя" у нас есть бюджет 32 миллиона гривен в год. Семьи погибших получают ежемесячную материальную помощь (это 2 прожиточных минимума), дети – подарки к праздникам. Участники боевых действий с инвалидностью получают ежегодную материальную помощь на оздоровление", – рассказала заместительница директора департамента социальной политики ДГС Юлия Дмитрова.

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Участники боевых действий в Афганистане получают материальную помощь к памятным и праздничным датам – это единовременная денежная выплата на лечение и приобретение лекарств, есть возможность оздоровления в санатории, для этого заключается трехсторонний договор с вышеуказанными лицами, санаторием и горсоветом. Такой отдых длится максимум 18 дней.

В рамках Комплексной программы социальной защиты жителей Днепра на 2022-2026 годы в бюджете города на этот год учтены средства в поддержку воинов-интернационалистов и членов их семей. Выделено 768 тысяч гривен на предоставление материальной помощи участникам боевых действий в Афганистане, у которых есть инвалидность. Два миллиона 393 тысяч гривен пойдут на оказание одноразовой материальной помощи 100 семьям воинов, погибших в Афганистане. Миллион 320 тысяч гривен предусмотрено на оказание ежемесячной помощи семьям воинов, погибших в Афганистане, также 1 миллион 320 тысяч гривен пойдут на оздоровление 120 участников боевых действий в Афганистане, у которых есть инвалидность. 217,6 тысячи гривен предусмотрены на материальную помощь по приобретению лекарств", – отметила главная специалистка-экономистка отдела бюджетирования непроизводственной сферы управления финансов департамента экономики, финансов и городского бюджета ДГС Светлана Минаева.

В Днепре обеспечивается выполнение всех государственных программ социальной защиты, определенных законодательством, для реализации социальных гарантий участников боевых действий, подчеркнула начальница отдела социальных гарантий Амур-Нижнеднепровского района Левобережного управления социальной защиты населения ДГС Любовь Чепец: санаторно-курортное лечение, для участников боевых действий в АТО/ООС – психологическая реабилитация, бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также 75% скидка на коммунальные услуги".

В Днепре разрабатывают проекты землеустройства по отводу участков для оформления прав на землю участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших ветеранов АТО и ООС, рассказала заместительница начальника юридического отдела департамента по работе с активами ДМР Ольга Москаленко: "Днепр передал в собственность из земель коммунальной собственности территориальной громады города 1700 участков под строительство жилых домов. Сейчас 3093 участника боевых действий претендуют на получение земельного участка. Чтобы его получить, необходимо предоставить заявление в свободной форме в городской совет Днепра или в департамент по работе с активами, дать разрешение на обработку персональных данных, добавить копию паспорта, идентификационного кода, удостоверение участника боевых действий, справку участника АТО/ООС".

За подробной информацией о процессе получения земельного участка участнику боевых действий необходимо обратиться по телефону: (056) 744-31-58. Детально о льготах и программах поддержки, действующих в Днепре, можно узнать на сайте департамента социальной политики.