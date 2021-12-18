В Днепре прошел забег 'Mykolaychiky Charity Run': зарегистрировалось рекордное количество участников

В ярких костюмах и улыбками в Днепре 18 декабря прошел четвертый благотворительный забег Mykolaychiky Charity Run. Это ежегодное мероприятие, которое проводит общественная организация "Старт Днепр" при поддержке Федерации легкой атлетики города и Днепровского городского совета.

"Ежегодно мы показываем, что людям вместе нравится делать добро и помогать малышам. Сегодня мы собираем деньги на подарки для детей, оставшихся без родителей. В этом году у нас зарегистрировалось рекордное количество участников – 365. Также на этом забеге впервые желающие попробовали силы в скандинавском шествии. И перед соревнованиями проводили открытые тренировки, чтобы подготовить людей", – рассказала организатор "Mykolaychiky Charity Run" Марина Филатова.

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Партнером забега стал фонд "МАМА плюс Я", который уже более 10 лет занимается детьми-сиротами.

"На собранные средства мы не только приобретем подарки, но и сможем закупить школьные принадлежности, сделать в детдоме небольшой ремонт, если потребуется", – добавила партнерша забега БФ "МАМА плюс Я" Наталья Сивак.

Участники попробовали свои силы на дистанциях 5 и 1 км для скандинавской ходьбы. В беге: 1000, 500 и 100 м. для детей и 10, 5 и 1 км для взрослых.

"Сегодня бегу пять километров, приобщил и друзей. Для нас это уже традиция. А сам забег уже становится более масштабным, здесь есть профессиональные спортсмены и просто горожане, которые пробегут свой первый километр, и это впечатляет", – отметил начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Осипов.

К тому же бегуны могли приходить на забег в костюмах. Один из участников, Дмитрий Курочкин, надел шапку волка: "Кроме дистанции хотелось и повеселиться".

Пять километров пробежала в костюме чудо-женщины днепрянка Надежда: "Я этим образом показала, что спасаю город от зла и собственным примером доказываю, что делать добрые дела можно просто и легко".

"Самое главное, мы хотели, чтобы кроме забега участники и общались между собой. Здесь даже будет конкурс на лучший костюм. Для участников мы также подготовили символические подарки. Замечу, что сегодня здесь соревнование – не главное, самое важное, что каждый приобщился к хорошему делу" , – подытожил организатор "Mykolaychiky Charity Run" Павел Балабанов.

Напомним, Днепр первым в Украине присоединился к совместной с Израилем программе поддержки стартапов и бизнеса.