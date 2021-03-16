В Днепре после капитального ремонта открыли еще одну амбулаторию. Фото

В Днепре по новому адресу открыли амбулаторию №7 центра первичной медико-санитарной помощи №1 (ул. Б. Хмельницкого, 12-Г). Заведение переехало в капитально отремонтированное помещение.

Среди прочего, здесь обустроили новый вход, заменили окна, а также все сети и коммуникации. Ремонт сделан с учетом доступности: указатели со шрифтом Брайля, санузел для людей с инвалидностью. Обновления – как снаружи, так и внутри.

По словам генерального директора центра №1 Марины Терзи, капитальный ремонт профинансировал Всемирный банк, а за счет городского бюджета приобретена мебель, компьютерная техника и все оборудование, необходимое для первичной медицины.

"Раньше амбулатория была на ул. Новосельная, 7. Это рядом с нынешним положением. Помещение там было уже совсем старое, требовало капитального ремонта, в том числе и коммуникаций. Но обустроить все для маломобильных пациентов было бы невозможно. Поэтому было решено капитально отремонтировать другое помещение. Для удобства его полностью перепланировали. Все сделано с учетом норм доступности, чтобы пациенты с инвалидностью имели возможность беспрепятственно попасть в здание и комфортно обслуживаться. Амбулатория эта небольшая, обслуживает 8 тыс. населения. Работают здесь 7 семейных врачей", – рассказала Терзи.

Со своей стороны семейный врач амбулатории Виктор Поган отметил: "Работать в новом помещении, светлых и уютных кабинетах – одно удовольствие. Максимально все продумано как для работы врачей, так и для пациентов. Радуемся, что можем работать в таких хороших условиях".

Днепрянка Наталья Никитична сегодня впервые пришла в амбулаторию по новому адресу: "Если сравнивать с предыдущим помещением, то, как говорится, небо и земля. Конечно, сюда приятно заходить".

Житель города Александр Любченко тоже в восторге от нового помещения амбулатории.

"Привел на прием к семейному врачу сына, удивлен увиденным. Очень хорошо, что в городе такое внимание уделяется обновлению лечебных учреждений", – подчеркнул человек.