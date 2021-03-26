В Днепре объединение инвалидов 'освоило' более 4 млн грн из бюджета: его связывают с депутатом от 'Громсилы' Краснова

В Днепре почти все домовые самоуправления жилмассивов Лоцманский и Каменский на ремонты жилых подъездов нанимают одну и ту же организацию – "Городское объединение инвалидов "Доцільне життя".

Как сообщает 49000.com.ua, эти жилмассивы относились к округу Станислава Кушнира – депутата "Громадской силы" Загида Краснова. Как ранее писали СМИ, он в канун выборов устраивал гуляния на этих жилмассивах, попутно собирая данные избирателей.

Судя по количеству заключенных договоров, опубликованных на ProZorro, организация на выполнении заказов ОСМД уже заработала 3,6 миллиона гривен.

"Члены объединения инвалидов – мастера на все руки. Они меняют двери, чинят подъезды, утепляют стены, ремонтируют отопление. Мало того, одновременно "Доцільне життя" еще и проводит курсы по самообороне для некоего гражданского формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Безпека Дніпра". За семинары и тренинги "Безпека Дніпра" платит объединению инвалидов круглые суммы – один такой курс обходится в 150 тысяч гривен", – пишут журналисты.

Несмотря на то, что это публикуется на ProZorro, аукционы никто не проводит – что ОСМД, что гражданское формирование общественного порядка напрямую заключают договора с "Доцільним життям".

"Договора от имени "Безпеки Дніпра" c объединением инвалидов заключает заместитель главы этой организации – Есаулов Владимир Александрович. Он же в 2020 году баллотировался от "Громадской силы" Загида Краснова в Днепропетровский областной совет", – сказано в материале.

Как пишут журналисты, выбор же такого подрядчика можно объяснить тем, что в отличие от коммерческих компаний, объединение инвалидов имеет ряд налоговых льгот, и через него выгоднее организовывать работы. Естественно, выгоднее для людей, которые контролируют "Доцільне життя".

"На фоне этого весьма интересным выглядит выступление Станислава Кушнира на недавней сессии городского совета Днепра, где он требовал оставить функции заказчика ОСМД. Отметим, что на последней сессии утвердили новый порядок софинансирования ОСМД и ЖСК. В нем прописали, что домовые самоуправления подают заявки в горсовет с условием оплаты 20% стоимости работ. А затем управление самоорганизации населения городского совета проводит закупку через аукцион на ProZorro. Естественно, связанное с "Громсилой" объединение инвалидов "Доцільне життя" может и не выиграть тендер, что очевидно не нравится депутатам политсилы", – сказано в статье.