В Днепре начался первый всеукраинский экологический форум "Eco Urban Congress"

16 и 17 июня в Днепре проходит первый всеукраинский экологический форум "Eco Urban Congress". Здесь собрались представители научного сообщества, государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций из разных городов, чтобы обсудить насущные проблемы мегаполисов в сфере экологии и найти их решения на государственном и муниципальном уровнях.

В частности, на повестке дня – вопросы законотворчества, просветительская деятельность, современные подходы в сфере защиты окружающей среды, говорит директор департамента экологической политики Днепровского городского совета Олег Семенко.

Видео дня

"Это первое мероприятие такого масштаба в нашем городе и, пожалуй, в Украине в целом. К участию приглашены все ответственные за вопросы экологии: от ученых до юристов, от представителей крупных промышленных предприятий до госслужащих. Вместе мы сможем определить наиболее болевые точки и поймем масштабы необходимых инвестиций для решения определенных экологических проблем. В частности, поговорим об экомониторинге – мэр Борис Филатов уделяет немало внимания этому вопросу в Днепре. Поднимем вопрос озеленения городов, борьбы с карантинными растениями, энергосбережения", – отметил Олег Семенко.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по вопросам экологии Наталья Начарьян отметила, что информация, полученная на экологическом форуме, станет основой для работы депутатского корпуса Днепровского горсовета: "В экологической сфере есть вопросы, на которые нужно искать консолидированные ответы. Такие дискуссионные форумы – это хорошая возможность, чтобы найти оптимальное направление развития нашего города в сфере экологии".

В мероприятии приняла участие и Ассоциация "Укрэкоальянс". По словам ее директора Максима Баринова, этот форум даст возможность создать базу для местной стратегии обращения с отходами, которая будет включать и работу с промышленными гигантами, и населением: "По нашему мнению, главное – это не только работа с крупными промышленными предприятиями, но и работа с обществом. Ведь горожане должны понимать, как нужно относиться к окружающей среде, к отходам, которые они образуют. Наша задача как ассоциации – передать практический опыт именно для этого региона и города".

Харьковские коллеги приехали на форум, чтобы поделиться опытом работы проекта "ZeroWaste Academy". Его философия заключается в том, что не нужно ждать законодательных норм, чтобы перейти на использование многоразовых продуктов вместо, например, пластика.

"Много лет работал линейный тип экономики – купили, использовали, выбросили и захоронили на полигоне. Сейчас ментальность людей меняется, и этот тип уже не работает. Мы предлагаем новый подход к обращению с отходами. Каждый человек вместо покупки кофе в одноразовом стаканчике может приобрести свою чашку и брать напитки в нее. Каждый может не покупать пластиковые пакеты, а иметь всегда с собой в магазине многоразовую экосумку. Это европейский подход, который будет хорошо работать в наших реалиях", – говорит директор ОО "Центр общественных и медийных инициатив" Анна Прокаева.