В Днепре на примере утепленного детсада оценили преимущества тепломодернизации

Днепровский детский сад № 391 (ул. Новошкольная, 74а) – одно из более 80-ти учебных заведений, которое тепломодернизировали в рамках первого этапа соответствующего проекта. Здесь провели комплексную энергоэффективную реновацию: утеплен фасад здания, заменены окна, двери, установлен индивидуальный тепловой пункт, приборы учета тепловой энергии. Благодаря энергоэффективным мероприятиям в заведении теперь комфортная температура, а экономия энергоресурсов в прошлом году составила 45% по сравнению с периодом до проведения работ.

"Главное – сейчас во всех тепломодернизированных садах, школах – тепло, имеем экономию энергоресурсов, в среднем это 35% по сравнению с базовыми показателями. Сэкономленные средства пойдут на погашение кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития. На второй этап эксперты ЕБРР отобрали 98 объектов, большинство из них это тоже школы и садики, а также четыре лечебных учреждения. На финальной стадии сейчас согласование соответствующих проектов", – рассказал во время выездной пресс-конференции 27 января представитель департамента инновационного развития горсовета Владислав Соловьев.

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По словам директора детсада № 391 Ирины Байдак, сейчас в заведении средняя температура 20-21 градус тепла, а до утепления было +18: "После тепломодернизации в садике стало комфортнее, теплее. Детки стали меньше болеть. Снаружи здание стало красивее после утепления фасада. Сейчас садик как новый".

Днепрянка Елена Сморщек водит в упомянутый детский сад дочь: "Раньше приходилось теплее одевать ребенка, потому что иногда было прохладно. А сейчас в группах тепло. Например, раньше ребенок спал во флисовой пижаме, то сейчас в футболке и тоненьких штанах".

В то же время начальник отдела реализации инвестиционных проектов КП "Днепровская муниципальная энергосервисная компания" Владимир Афанасьев отметил, что после тепломодернизации сада есть не только экономия на энергоресурсах, но и зафиксированы минимальные теплопотери.

"При проверке тепловизором зафиксированы вполне допустимые показатели теплопотерь именно благодаря утеплению фасада", – подчеркнул Владимир Афанасьев.

В то же время детсад № 104 (ул. Данила Нечая, 1) ожидает тепломодернизацию. Заведение попало во второй этап упомянутого проекта. Здесь тоже среди прочего планируется утепление фасада, замена деревянных окон и тому подобное.

"Здесь зафиксированы превышенные показатели теплопотерь, то есть они не отвечают нормам. После утепления стен все будет приведено к действующим нормам", – сказал Владимир Афанасьев.

В то же время директор детсада № 104 Оксана Мажаева добавила: "Мы очень ждем тепломодернизацию нашего заведения, которому 41 год. Температура в здании 18-19 градусов, но все равно хочется потеплее. Да и, естественно, после утепления фасада и садик станет красивее".