В Днепре депутаты 'Слуги народа' и 'Громадской силы' не поддержали остановку стройки на Победе-6

В Днепре очередная сессия городского совета ознаменовалась бурными дискуссиями вокруг вопроса о застройке набережной. Так в 2005-2014 годах там появилось множество объектов, возведённых на основании решения судов или же сессионных решений прошлых каденций. При этом нынешние рестораны изначально были заявлены как рекреационные базы.

На сессии 20 октября фракция партии "Пропозиция" обратилась к мэру Днепра Борису Филатову с инициативой проверить законность подключения воды, канализации, а также всех технических условий и деклараций возведённых в зелёных зонах и прибережных районах объектов.

"Это решение поддержали все депутаты, кроме двух фракций. Это "Слуга народа" и фракция Загида Краснова "Громадская сила". Не знаю, почему они это не поддержали. Возможно, потому что есть конфликт интересов", — прокомментировал итоги сессии секретарь горсовета Днепра Александр Санжара. Он предположил, что такая позиция этих депутатов может быть связана с тем, что в ходе заседания были упомянуты ресторан "Барон Разгуляев" (строительство которого анонсировали как будущий рекреационный центр), а также заведения "Рио" и "Мимино", которые в побережной зоне могли быть построены с нарушением водного и земельного законодательства. Теперь это проверят уполномоченные службы мэрии.

Видео дня

Вот официальные результаты поимённого голосования.

Депутатская фракция "Громадская сила":

Басов — отсутствовал

Эльдаров — воздержался

Збарская — не голосовала

Красно — отсутствовал

Лаппо — отсутствовал

Мирошниченко — отсутствовал

Пермяков — не голосовал

Депутатская фракция "Слуга народа":

Бедлецкая — воздержалась

Лежнев — отсутствовал

Мансурова — воздержалась

Миро — воздержался

Рыженко — отсутствовал

Свердлин — воздержался

Скребец — воздержался

Солоха — воздержался

Тарасова — воздержалась

Точно так же депутаты "Слуги народа" и "Громадской силы" не поддержали голосование за остановку строительства водноспортивной базы подготовки по водно-гребным видам спорта Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра на жилмассиве Победа-6. Там застройщик должен провести общественные слушания и получить согласие местных жителей.