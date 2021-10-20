В Днепре депутаты от "Пропозиції" добились наведения порядка на городской набережной

По обращению фракции "Пропозиція" во время сессии 20 октября депутаты горсовета Днепра проголосовали за приостановление землеотводов, а также любого нового строительства в районе городской набережной. Речь идёт о всех участках вдоль набережной реки Днепр, канала озера Московского и реки Самара. Кроме того, принятое решение предполагает проведение проверок и отмену технических условий для находящихся там заведений общественного питания. Примечательно, что в эту категорию попадают, в том числе, рестораны "Барон Разгуляев", "Рио", "Мимино", к которым имеет отношение ряд городских депутатов.

Комментируя принятое решение, мэр Днепра Борис Филатов, который также является одним из авторов инициативы, назвал это политическим айкидо к тем, кто выдаёт собственные имущественные претензии за интересы территориальной громады.

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"Вы должны понимать, что набережная – одна. И если мы будем наводить порядок, то будем делать это везде. Вы должны задумываться о последствиях. У меня нет на набережной имущественных интересов. А у вас они есть", – сказал Филатов.

Как известно, ранее строительство водноспортивной базы подготовки по водно-гребным видам спорта Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра на жилмассиве Победа-6 вызвало возмущение жителей близлежащих домов. Люди потребовали приостановить стройку и провести общественные слушания.

"Многие считают, что на месте будущей водноспортивной базы должен вырасти очередной ресторан, торговый центр или жилой комплекс. Можем ли мы винить в этом людей? Нет, потому что мы видели много примеров того, когда строительство объектов рекреации превращалось в коммерческие объекты. Вопрос наведения порядка в этой сфере уже невозможно игнорировать. Громада имеет право на доступ к водным ресурсам, сохранение и расширение зеленых зон", — говорится в обращении фракции "Пропозиція".

При этом в ходе нынешней сессии критические высказывания некоторых депутатов по данному поводу выглядели несколько неуместно. Ведь 4 года назад это решение единогласно принял депутатский корпус прошлого созыва, многие из которого являются депутатами и в текущей каденции.

В результате мэр Днепра Борис Филатов и депутаты от партии "Пропозиція" предложили проект решения по наведению порядка на всей городской набережной.

При этом так называемые оппозиционные депутаты, имеющие отношение к застройке набережной и работающим там кафе и ресторанам, не нашли что возразить и воздержались от голосования за это решение.

В случае со строительством на Победе, если землепользователь не проведёт общественные слушания до 19 декабря этого года или жители не поддержат эту инициативу, договор аренды земли разорвут.