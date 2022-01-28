В Днепре некоторые популярные парковки стали бесплатными

25 января исполком Днепровского горсовета принял решение о сезонности парковочных площадок. Теперь в Днепре с 1 ноября по 1 апреля парковочные площадки будут бесплатными.

Об этом сообщило местное издание "Наше Місто" со ссылкой на Єдиний паркувальний простір.

Паркоматы на этих площадках отключены, в приложении UNIP также обновлена ​​информация.

Какие парковки стали бесплатными

На подъезде к парку им. Т. Г. Шевченко

Ул. Сичеславская Набережная, в районе дома. №57 А, АЗС "Юкон"

Ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала

Ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырский остров

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