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В Днепре некоторые популярные парковки стали бесплатными
25 января исполком Днепровского горсовета принял решение о сезонности парковочных площадок. Теперь в Днепре с 1 ноября по 1 апреля парковочные площадки будут бесплатными.
Об этом сообщило местное издание "Наше Місто" со ссылкой на Єдиний паркувальний простір.
Паркоматы на этих площадках отключены, в приложении UNIP также обновлена информация.
Какие парковки стали бесплатными
На подъезде к парку им. Т. Г. Шевченко
Ул. Сичеславская Набережная, в районе дома. №57 А, АЗС "Юкон"
Ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала
Ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырский остров
Ул. Маршала Малиновского, напротив дома №2
Ул. Набережная Победы, в районе дома №37 Д
Ул. Набережная Победы, в районе сквера "Прибрежный".