Украинским детям, выехавшим из страны из-за войны, необходимо встать на консульский учет: кого касается

Соответствующим постановлением Кабмина детей определенных категорий, вывозимых за границу Украины, должны обязательно поставить на временный консульский учет. Это такие категории, как дети, которые круглосуточно (постоянно) находились в любых детских заведениях независимо от того, есть статус ребенка-сироты или лишенного родительской опеки; дети, устроенные в семье патронатных воспитателей; дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, устроенные под опеку, попечительство, приемные семьи или детские дома семейного типа. Еще одна категория — дети, выехавшие за границу с одним из родителей без наличия разрешения от другого родителя, а также с такими лицами, как бабушкой, дедушкой, мачехой, отчимом, братом, сестрой, которые уполномочены вывезти ребенка без имеющегося согласия другого из родителей.

"С приездом в ту или иную страну необходимо обратиться в консульское учреждение или посольство непосредственно или онлайн через официальные порталы соответствующих служб. При постановке ребенка на консульский учет необходимо предоставить следующую информацию: фамилию, имя, отчество ребенка, дату рождения, место нахождения ребенка вместе с сопровождающим взрослым лицом, и кем он является для него. Необходимо иметь такие документы, как фото ребенка размером 35 на 45, загранпаспорт (при наличии), свидетельство о рождении. А также загранпаспорт сопровождающего лица или паспорт гражданина Украины, документ, удостоверяющий место жительства взрослого с ребенком (при наличии), документ, уполномочивающий на сопровождение ребенка (опекунские, усыновители), – объяснила Алла Борисенко