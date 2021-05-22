Творческие мастерские и гала-концерт: в Днепре проходит фестиваль бардовской песни "Поющие паруса"

21-23 мая во Днепре проходит Х фестиваль бардовской песни "Поющие паруса" им. Владимира Ткача.

В этом году мероприятие реализуется в рамках программы Бориса Филатова "Культурная столица" и традиционно его проводят в формате палаточного городка на берегу Днепра.

"Такой формат становится уникальным, ведь во времена пандемии люди все больше стремятся дистанцироваться, соответственно теплого дружеского общения с обменом энергией становится все меньше. Так же и авторская песня, которая является одним из элементов культуры, – своеобразный и неповторимый жанр. Чтобы мы его не потеряли, а вместе с ним и уникальность человеческого общения, мы проводим такие мероприятия, как фестиваль "Поющие паруса", – сказал художественный руководитель фестиваля Сергей Рудь.

По словам участницы организационного комитета Натальи Бобко, пандемия могла помешать проведению фестиваля: "Честно говоря, мы до последнего думали, что в этом году нам не удастся устроить наше мероприятие. Но благодаря большому человеческому желанию и поддержке программы "Культурная столица" это произошло. Конечно, мы придерживаемся противоэпидемиологических правил, находимся на открытом воздухе, большинство наших участников сделали прививки. Мы рады, что фестиваль устроили, и каждый заберет отсюда частичку тепла и творчества".

Мероприятие собрало около 100 участников из разных городов Украины. В программе фестиваля проведение концертов, конкурсных выступлений, творческих мастерских, игр, спортивных соревнований, а после завершения состоится гала-концерт.

"Лично для меня фестиваль создает ощущение праздника. Таких в нашей жизни не так много. Поэтому для меня этот праздник песни, творчества, общения, где к тому же происходит моральный рост личности", – поделился впечатлениями участник мероприятия Юрий Чайка.