"TAPS-Украина" и Координационный штаб волонтеров Днепра получили крупную партию гуманитарной помощи из Европы и США. Германия, Испания, Польша и США передали 16 тонн медикаментов, одежды, продуктов питания и спецодежды для спасателей из ГСЧС.

Также активно к помощи военным и переселенцам приобщаются и другие. Так, директор Благотворительного фонда общественно-экономического развития Владимир Брайченко передал турникеты, аптечки и экстренные повязки, а БФ "Помогаем" предлагает шелтер для эвакуированных людей из Мариуполя. Кроме того, волонтеры еще и активно собственноручно создают грелки и горелки из металлических банок из-под кукурузы, ананасов, горошка и другой консервации.

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"В целом "ТАPS-Украина" совместно с Координационным штабом волонтеров Днепра заботится обо всех, кто страдает из-за войны, и пытается наладить партнерство с проверенными организациями и волонтерами, чтобы получать необходимое количество технических средств и обмундирования для военных, а также помощь для медиков, больниц и ТПО", – отметила менеджер по коммуникациям ОО "ТАPS-Украина" Екатерина Леонова.