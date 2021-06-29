СМИ уличили главу Апелляционного суда Днепропетровщины в принятии решений в пользу Вилкула и Ко

Глава Апелляционного суда Днепропетровской области Наталья Деркач, которая занимает эту должность уже 10 лет, попала на нее якобы с помощью Александра и Юрия Вилкулов, а также Сергея Кивалова – регионала, замешанного в фальсификациях при подсчете голосов во время выборов президента в 2004 году.

Как пишет издание Днепр.Главное, Деркач якобы с 2011 года и до сих пор принимает решения в пользу своих "покровителей". Как утверждают журналисты, с Юрием Вилкулом, главой областного совета в 2006-2010 годах, а позже – мэром Кривого Рога, Деркач якобы состоит "в отдаленном родстве".

"Наталья Деркач, которая сделала карьеру в Кривом Роге – от помощника судьи до поста главы Дзержинского райсуда, – стала одной из участниц "криворожского десанта", который высадился в органах власти в Днепре после прихода Вилкула на пост губернатора весной 2010 года, после победы Януковича на президентских выборах. Уже весной 2011 году она стала судьей, а вскоре – главой Апелляционного суда области", – сказано в материале.

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Как утверждает СМИ, Деркач якобы принимала "нужные решения". А во времена Революции достоинства глава Апелляционного суда якобы была причастна к вынесению скандальных судебных решений против протестующих.

Например, в январе 2014 года, как пишут журналисты, в Днепре якобы по команде Вилкула силовики и "титушки" жестоко разогнали митинг под Днепропетровской ОГА, избивали патриотов, журналистов и просто прохожих, задерживая людей без разбора. Активные участники Евромайдана в Днепре утверждали, что глава Деркач прямо или опосредованно санкционировала решения судов первой инстанции, по которым участников митинга отправляли под стражу на срок до 2-х месяцев, сказано в материале.

После победы Майдана Деркач удалось пройти процесс люстрации и сохранить свой пост и статус.

В 2019 году, как сказано в материале, Апелляционный суд отказал в аресте Вилкула, который подозревался в злоупотреблении служебным положением – противоправной передаче в аренду земельных участков и отчуждении государственного имущества.

Правоохранители якобы утверждали, что Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно перевел земли коллективной собственности в пользование Орджоникидзевского ГОКа под разработку карьера, а также частной фирме "Арт Ленд". Тем самым, по данным прокуратуры, Вилкул уничтожил часть земли сельхозназначения и нанес государству ущерб более чем на 5 миллионов гривен. Дмитрий Колесников, который руководил Днепр ОГА после Вилкула якобы согласовал незаконное отчуждение имущества государственного института трубной промышленности в Днепре.

"Среди эпизодов, которые вызывали серьезные претензии правоохранителей – сомнительные схемы, по которым в Днепропетровской ОГА в период руководства Вилкула и Колесникова проводились закупки в сфере ЖКХ. Тем самым Деркач в очередной раз помогла своим покровителям-регионалам избежать ответственности", – сказано в материале.

Более того, недавно, как пишет СМИ, Деркач удачно прошла переаттестацию и пыталась попасть в Высший совет правосудия.

"Источники сообщали, что по адресу г-жи Деркач было "…много… негативной информации, связанной с ее решениями по "Приватбанку" и возможными злоупотреблениями, родственными связями с семьей Вилкулов, есть вопросы и по имуществу". Впрочем, 9 марта 2021 года Наталия Деркач сняла свою кандидатуру", – сказано в материале.