Репрессии над активистами и международный скандал: СМИ рассказали, чем известна самая богатая судья Днепра

В СМИ назвали главу Днепровского апелляционного суда Наталью Деркач самой богатой судьей в регионе. Более того, за 30 лет карьеры она едва не поссорила Украину и США, а также запомнилась репрессиями против активистов и поддержкой "регионалов".

Об этом пишет издание Днепровская Панорама. Как рассказали журналисты, в 2011 году новоназначенный глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул начал затягивать в органы власти "криворожский десант". Деркач назначили руководителем Днепровского апелляционного суда. По неподтвержденной информации, Деркач приходится родственницей отцу Александра Вилкула – Юрию.

В 2014 году во время Революции Достоинства участников митингов начали преследовать через подконтрольные суды, сказано в материале. Вилкул тогда занимал пост вице-премьера в правительстве Партии Регионов. Деркач же, по данным СМИ, "пачками штамповала дела на тех, кто сопротивлялся режиму Януковича". После его бегства началась люстрация судей, однако Деркач удалось сохранить и мантию, и кресло главы Днепровского апелляционного суда. Более того, она продолжала помогать своим "бело-голубым" покровителям.

Видео дня

В 2019 году ГПУ вручила подозрение в "злоупотреблении властью, повлекшее тяжкие последствия" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову. По данным следствия, Вилкул, будучи главой Днепр ОГА в 2011-2012 году, передавал земельные участки сельхозназначения ГОКам. В свою очередь Колесников, который в 2012 занимал пост главы Агенства госимущества, отдал в частную собственность корпуса Научно-исследовательский и конструкторско-технологический института трубной промышленности имени Осады. К слову, там производили стволы для РСЗО "Град" и "Смерч", а также систем охлаждения головок самонаведения ракет и труб. \

Апелляционный суд во главе с Деркач позволил Вилкулу и Колесникову выйти под личные обязательства. Позже дело было закрыто по истечению срока давности.

Дело генерала Виктора Назарова, обвиненного в служебной халатности, которая привела к гибели десантников и экипажа самолета Ил-76 в июне 2014 года потрясла всю Украину. Павлоградский районный суд приговорил Назарова к 7 годам заключения. Когда дело дошло да апелляции, оно попало в руки Деркач, пишет издание. Как сказано в материале, она якобы вручную исключала из процесса жеребьевки судей, чтобы лично заняться делом генерала. Деркач оставила в силе приговор Назарову.

Решение суда повергло в шок военных и дипломатов США и НАТО. Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес и экс-советник Минобороны Соединенных Штатов Филипп Карбер заявили, что ни одного генерала в их стране не могут подвергать травле, сказано в материале. Более того, дело генерала Вооруженных Сил рассматривали в обычном гражданском суде. Ни США, ни союзники, которые предоставляют Украине военную поддержку, никогда бы не позволили обращаться со своими командирами так, как обращались с генералом Назаровым.

В 2017 году правоохранители задержали директора ГП "Электровозостроение" Александра Зельдина. Завод задолжал сотрудникам 6 млн грн зарплаты. Следствие выяснило, что Зельдин списал три млн якобы на "ремонт двигателей". Оборудование не отремонтировали, а деньги ушли на счета левых фирм. При обысках у директора госпредприятия нашли золотой умывальник и именные часы от президента РФ Владимира Путина. Учитывая эти и другие "находки" дом Александра Зельдина в Днепре нарекли "Маленьким Межигорьем".

"Увы, справедливое наказание Зельдина так и не настигло. Он избежал ответственности и восстановился в должности директора предприятия. Более того, Зельдин умудрился отсудить у государство 350 тыс. грн компенсации. Скандальное решение также связывают с главой Днепровского апелляционного суда Натальей Деркач", – пишет издание.

Как утверждают журналисты, это лишь самые "яркие" эпизоды из трудовой жизни Натальи Деркач. Тем не менее, служительница Фемиды продолжает возглавлять Днепровский апелляционный суд и вершить правосудие в области.