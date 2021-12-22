Ремонт дворов и дождевой канализации: мэр Днепра Филатов рассказал о приоритетах благоустройства города в 2021 году

В Днепре продолжаются системные ремонты внутриквартальных дорог в микрорайонах и обновления асфальтного покрытия улиц. Всего в 2021 году было сделано 600 объектов в разных районах.

"Отдельное внимание – дождевой канализации: ремонты дождеприемных камер, коллекторов, очистка их выпусков и сетей. Это плановая работа городских служб", – сказал мэр Днепра Борис Филатов во время своего отчета за 2021 год.

Он также подчеркнул, что после решения системной проблемы нерабочих фонарей и бесхозных сетей еще в первой каденции, сейчас этот вопрос в мэрии держат на постоянном контроле.

Продолжается ли обновление уличного освещения, сколько за год в городе высадили деревьев, а также о других планах Днепра – смотрите в полном отчете городского головы: