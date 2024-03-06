Ректор ДНУ Сергей Оковитый уничтожает памятник архитектуры Дворец студентов – СМИ

Иррациональный менеджмент ректора Днепровского национального университета Сергея Оковитого довел до упадка памятник архитектуры – одно из древнейших зданий Днепра Потемкинский дворец, ныне Дворец студентов ДНУ. За годы ректорства Оковитого Дворец стал больше похож на декорации к фильму ужасов, как изнутри, так и снаружи. Лестница рассыпается, а из-за угрозы обвала потрескавшегося фасада, центральный вход окружен лентой.

Об этом пишет издание "Новости Днепра 49000".

В холодных залах Дворца разрастается плесень и грибок – прошлой зимой в здании одновременно прорвало три десятка батарей. Собственными силами и деньгами сотрудники Дворца аварию устранили. А вот в вузе в лице ректора Оковитого денег на ремонт не нашлось. Это при том, что университет каждый год на содержание Дворца студентов выделяет три с половиной миллиона гривен. Пожалуй, именно столько стоят два куска хозяйственного мыла, приобретенные для Дворца на 2023 год.

Среди нужд Дворца Студентов, в XXI веке, до сих пор стоит вопрос о наличии в помещении сети Интернет и Wi-Fi. И это даже не прихоть сотрудников, это четкие требования к высшим учебным заведениям, прописанные Министерством образования и науки Украины – о том, что в каждом корпусе любого заведения высшего образования должна быть проложена сеть Интернет. Но ректору ДНУ чихать на положение МОН, а для сотрудников университета уже традиционно: "денег нет, но вы держитесь".

За годы ректорства Окового штат Дворца студентов сократился в четыре раза.

Из дворца ушли режиссеры, постановщики, без художественных руководителей остались народная театр-студия "Маски", народная студия вокала "Мрия", народный ансамбль танца "Радуга", выступления последних собирали полные залы в Венеции, Будапеште и Барселоне. Причина – в смете ДНУ не нашлось денег на зарплату худрукам. Сергей Оковитый, за три года своего ректорства, разрушил наработанные десятилетиями достижения университетских коллективов, прославлявших заведение, город и страну по всему миру.

Теперь, чтобы прикрыть последствия своего непутевого управления, Оковитый приглашает во Дворец коллективы из других общин региона, хвастаясь и благодаря им как родным.

Последней новостью, которая всколыхнула общественность, стало увольнение директора Дворца студентов Оксаны Рудьковской. В январе этого года, после тридцати лет работы (пять последних в должности директора), она уволилась по собственному желанию. Не хотела терпеть беспочвенные обвинения и клевету в свой адрес. Ректор ДНУ Сергей Оковитый обвинил ее в нецелесообразном использовании грантовых средств, которые Дворец студентов выиграл для проведения фестиваля и ряда экскурсий.

Кстати, именно при экскурсии ДНУ получает средства на счет, а чтобы сделать качественный продукт нужно привлечь дополнительные грантовые средства. По мнению Оковитого, их нужно было направить на заработную плату сотрудников Дворца. Видимо, Сергей Иванович не знаком с правилами использования грантовых средств, предоставляемых для реализации конкретного общественно-полезного проекта, с последующим отчетом об их использовании.

По этому поводу Оковит инициировал проведение специального расследования. По его результатам – к госпоже Рудьковской никаких вопросов. А вот к университетским делам, под руководством Сергея Оковитого, на днях возникли вопросы. Ответы на них уже ищет КРУ. Результаты обязательно будут обнародованы.