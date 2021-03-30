Референдум, "Таможенный союз" и "второй государственный": к Загиду Краснову может нагрянуть СБУ

Экс-кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым могут заинтересоваться оперативники СБУ – в рамках расследования по делу организации "Украинский выбор", которую связывают с нардепом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Виктором Медведчуком, в офисах этой организации проводят обыски.

Как пишет издание Днепровская Панорама, выйдя на свободу из СИЗО, в котором он находился по уголовному делу о ДТП 2008 года, Краснов якобы принимал участие в жизни организации. С 2012 по 2013 годы Краснов, как пишут журналисты, ездил по конференциям и презентациям, агитируя за таможенный союз и восточный вектор развития Украины.

В частности, Краснов якобы пропагандировал "народовластие" через референдум.

Краснов и Медведчук dnpr.com.ua

"К примеру, в 2012-м он принял участие в "круглом" столе, в котором помимо Краснова участвовали Виктор Медведчук, советник президента РФ Сергей Глазьев и скандальный беглый нардеп от "Партии Регионов", Олег Царев. Именно с Царевым Загид Краснов "вел дела" по земельным вопросам ещё в 2010 году, будучи "директором горсовета". Участники "круглого стола" обсуждали участие Украины в, так называемом "Таможенном союзе", – сказано в материале.

В 2013-2014 году Краснов, как пишут журналисты, стал почитателем европейских ценностей.

"Фотографии Загида Краснова с Майдана также вошли в его портфолио "политического хамелеона". К чему привел один из таких референдумов, которые активно продавливал "Украинский Выбор" мы все хорошо знаем. Вероятно, сотрудничеством Загида Краснова с Олегом Царевым и "Медведчуковским Выбором" может вполне заинтересоваться СБУ, которая в последнее время плотно села на хвост куму президента РФ", – добавили авторы статьи.